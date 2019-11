Sestri Levante. La partita tra Cairese e Imperia, valevole per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza, verrà disputata domani, sabato 30 novembre, con inizio alle ore 15.

Spostamento di campo per l’incontro tra Ospedaletti e Molassana Boero: verrà disputato al Ciccione di Imperia, sempre domenica 1 dicembre alle ore 15.

Cairese-Molassana Boero, partita valevole per la 10ª giornata, verrà recuperata mercoledì 4 dicembre alle ore 16,30.

Un solo giocatore è stato squalificato: Mohamed Keita (Molassana Boero) dovrà saltare una partita.

Ammenda di 200 euro al Rivasamba “per il comportamento dei propri sostenitori che in campo avverso, durante la gara, gettavano in campo 7/8 palle di carta grosse come bocce; due di questi sostenitori, uno nel corso del primo tempo e l’altro nel corso della ripresa, urlavano all’arbitro, persona di colore, espressioni di discriminazione razziale”.

Il Sestri Levante è stato multato di 150 euro “per il comportamento dei propri sostenitori che al fischio d’inizio accendevano tre grossi fumogeni, gettandoli nel parterre ai lati della tribuna stessa; tale comportamento veniva reiterato con l’accensione di altri fumogeni – in occasione sia della prima, sia della seconda rete della propria squadra – che venivano gettati anch’essi nel parterre ai lati della tribuna stessa”.

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

9 reti: Minutoli (Busalla)

7 reti: Saviozzi (Cairese)

6 reti: Capra (Imperia), Nelli (Busalla)

5 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Di Salvatore (Albenga), Di Martino (Cairese)

4 reti: Sassari (Imperia), Castagna (Pietra Ligure), Costantini, Marquez (Albenga), Roda (Alassio FC), Battaglia, Oliviero (Angelo Baiardo), Gandolfo, Cirrincione (Sestri Levante), Paterno (Rivasamba)

3 reti: Faedo (Finale), Selvatico, Pane (Sestri Levante), D. Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Sancinito, Minasso (Imperia), Galiera (Ospedaletti), Incerti (Angelo Baiardo), Ilardo (Genova Calcio), De Simone (Albenga), Compagnone, Rossi, Boggiano (Busalla)

2 reti: Fici (Ospedaletti), Grosso (Athletic Club Liberi), Bruzzone (Cairese), Baracco, Gaggero (Pietra Ligure), Risso, Boggian, Giglio (Imperia), Chiriaco, Spaltro (Genova Calcio), Kambo, Bertuccelli, Romei, Carbone (Rapallo Rivarolese), Panepinto (Sestri Levante), Anselmo, Metalla (Albenga), Provenzano, Napello (Angelo Baiardo), Severi, Monteverde (Rivasamba), Repetto (Busalla), Venturelli, Gualtieri (Campomorone Sant’Olcese), A. Rocca (Finale), Vario (Molassana Boero)

1 rete: Pagano, S. Cagliani, Del Vecchio, Lembo (Athletic Club Liberi), Vottero, D. Barbieri, Fontana, Lessona, Costa, Porro, Monteverde (Rivasamba), Mignacco (Busalla), Aretuso, Allegro, Alasia, Allaria, Foti, Al. Negro, F. Sturaro (Ospedaletti), Doffo, F. Moretti (Cairese), Bah, Galleri, Russotti, De Persiis, Martino, Cuman (Molassana Boero), Fazio, Guarco, Pellegrino, Ambrosini (Imperia), Galleano (Pietra Ligure), Ferretti, Del Nero, Capo, Buffo (Sestri Levante), Lupo, De Luca, Campagna, Barison, Taku, Ri. Franco, Mombelloni (Alassio FC), Fassone, Massa, Balestrino, Manca, Guidotti (Campomorone Sant’Olcese), De Simone, Di Pietro, Gargiulo (Albenga), Merialdo, Ungaro (Angelo Baiardo), De Benedetti, Vittori, Odasso, G. Cavallone, Ferrara, P. Cavallone, Galli (Finale), Sbarra (Rapallo Rivarolese), Piccarreta, Serinelli (Genova Calcio)

Autoreti: 1 Matarozzo (pro Genova Calcio)