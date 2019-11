Genova. Dopo il temporale, dopo la grandine, dopo l’arcobaleno, non è finita con i fenomeni meteorologici intensi a Genova. Due trombe marine si sono formate in mare e hanno regalato spettacolo.

Numerosi i video e le foto che le documentano.

Si tratta di un fenomeno atmosferico, assimilabile alla tromba d’aria, che si sviluppa o si muove su uno specchio d’acqua. Il fenomeno si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali e presenta in genere una minore intensità rispetto a quello terrestre per la maggiore instabilità della base, dovuta alla presenza dell’acqua.

Esso ha in genere termine all’esaurirsi della cella stessa o nel momento in cui la tromba incontra un fronte di pioggia.