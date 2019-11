Due ribaltamenti di veicoli sulle autostrade, code su A26 e A10 verso Genova

Genova. Due incidenti sulle autostrade genovesi questa mattina, con inevitabili ripercussioni sul traffico, già più sostenuto come spesso accade nei giorni di pioggia.

Al momento si segnalano code sulla A26 Gravellona Toce-Genova Voltri in direzione Genova per il ribaltamento di un’auto, già sistemata in corsia di emergenza, che non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto i vigili del fuoco. La polizia stradale non segnala feriti gravi.

Già risolto, ma il traffico ancora non è stato smaltito, l’altro ribaltamento, questa volta di un furgone, avvenuto circa un’ora fa sulla A10 Savona-Genova, in direzione Genova. Coda di tre km tra il bivio A10/A26 e Genova Pegli. Anche in questo caso nessun ferito grave.