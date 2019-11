Dramma della solitudine al Lagaccio, anziano morto da tre giorni trovato dai Vigili del Fuoco

Genova. Nuovo dramma della solitudine a Genova, in via del Lagaccio, dove un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione dai Vigili del Fuoco

I vicini non vedendo più luci e movimenti in casa, hanno avvertito le forze dell’ordine, che con l’ausilio dei pompieri sono entrati in case e han fatto la tragica scoperta.

Sul posto anche la polizia mortuaria per i rilievi del caso: l’uomo era assistito dai servizi sociali, e pare avesse pochissimi contatti familiari.