Doppio guasto a Milano, caos sui treni per Genova e la Liguria

Genova. Si estendono anche alla Liguria gli effetti di un doppio guasto sulla rete ferroviaria vicino a Milano che ha mandato nel caos i treni a partire dal tardo pomeriggio. Colpa di un convoglio Milano-Lecco rimasto bloccato nel tunnel della stazione di Porta Garibaldi e di un problema ai sistemi di circolazione della stazione Centrale. Si registrano ritardi fino a 90 minuti.

Per quanto riguarda le relazioni con la Liguria, l’intercity 685 Milano-Livorno viaggia con 45 minuti di ritardo, così come il 689 Milano-Ventimiglia. In ritardo di 25 minuti il regionale veloce 2195 per Albenga. Altri treni diretti a Genova e nelle riviere non sono ancora partiti a differenza dell’orario previsto.