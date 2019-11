Domenica 24 novembre musica e spettacolo tra De Ferrari e Albaro contro la violenza sulle donne

Genova. Domenica 24 novembre 2019, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (che sarà lunedì 25 novembre), tra piazza De Ferrari e l’Arena Albaro Village si terrà l’evento “Wall of Dolls and Art #StopViolence”, iniziativa giunta alla quarta edizione organizzata da Wall of Dolls, progetto nazionale portato avanti dalla cantautrice e showgirl Jo Squillo, in collaborazione con la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche OPI Stop Violence e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

L’evento vedrà l’alternarsi di incontri, presentazioni, testimonianze di donne vittime di violenza, ma anche spettacoli, musica, concerti e dj set. L’organizzazione della giornata è curata da Barbara Bavastro, coordinatrice di Wall of Dolls Liguria e referente OPI Stop Violence.

La manifestazione inizierà alle 15 in Piazza De Ferrari, davanti al Muro delle Bambole – Wall of Dolls and Art, spazio in cui si susseguiranno incontri sul tema della giornata. Ad aprire la giornata sarà il coro di bambini Perfect Life Choir, presenti per testimoniare il coinvolgimento dei minori nella battaglia contro la violenza sulle donne, spesso vittime passive e indifese del fenomeno.

L’apertura vedrà la presenza delle tre donne che portano avanti per tutta la Penisola il progetto Wall of Dolls: Jo Squillo, cantautrice e showgirl, da anni paladina del movimento, Giusy Versace, atleta paralimpica e conduttrice televisiva, e Francesca Carollo, giornalista e volto televisivo di “Quarto Grado”.

Ospiti speciali della giornata Parvinder “Pinky” Aoulakh e Giusy Ghilardi, donne che hanno vissuto in prima persona il tema della violenza: grazie alle loro testimonianze, si lancerà un potente messaggio di forza, unione e solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenze, che troppo spesso nascondono il problema e hanno paura di esprimersi.

A seguire, ci sarà spazio per la musica, con dj set a cura di Alberto Pernazza, Robbi Rocca, Ana Laza Diskotic e T Rave, per lo spettacolo con l’attore Daniele Gatti, ma anche per la comicità e il divertimento con i comici Stefano Lasagna e Laura Formenti, che esprimeranno il loro personale messaggio di vicinanza e solidarietà con un sorriso.

Dalle 18:30 l’evento si sposta all’Arena Albaro Village con “Arena Wall of Dolls”, luogo in cui si continuerà a diffondere il messaggio di lotta e solidarietà attraverso show, danze e musica. Aprirà la serata il flashmob ufficiale di Wall of Dolls, al quale il pubblico potrà unirsi, guidato sul palco da Jo Squillo, Francesca Carollo, Giusy Versace, Barbara Bavastro e da Debora Guerrieri, ideatrice della coreografia. Alle 20 è in programma il concerto di NH Effe, ovvero Federico Naccari, giovane talento genovese del rap, che si è già fatto notare dal grande pubblico grazie a collaborazioni con altri rapper come Alfa e Moreno. Tra i giovanissimi presenti all’evento per dire no alla violenza sulle donne anche Andrea Nuzzo, ideatore della pagina Facebook e Instagram “Sii come Bill”. A seguire, torna il dj set di Alberto Pernazza, Robbi Rocca, Ana Laza Diskotic e T Rave. Presenterà l’evento Michele Massimo Casula.

Per tutta la serata, nello spazio dell’Arena Albaro Village, non mancheranno stand e info point dove le donne in difficoltà potranno informarsi e ricevere supporto, con la presenza di associazioni, enti e servizi pubblici e privati attivi sul territorio. Presenti anche i motociclisti dell’associazione Baca “Bikers Against Child Abuse”, nata con l’intento di creare un ambiente sicuro per i bambini vittime di abuso, uno stand di make up artist con Camilla Sabatino e Image Studio Academy e truccabimbi, dove i più piccoli potranno divertirsi con coloratissime decorazioni sul viso. A supportare l’evento con diverse iniziative di carattere sociale e artistico anche gli studenti delle scuole genovesi, come l’Istituto Meucci, il Liceo Pertini e il Liceo artistico Paul Klee.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’edizione di quest’anno di Wall of Dolls è in partnership con Andi Associazione Nazionale Dentisti Italiani Onlus.