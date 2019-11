Domani migliaia di sardine in piazza a Genova: “Il mare è profondo, non fermatevi alla superficie”

Genova. Mancano 24 ore al raduno delle sardine di Genova. ‘appuntamento è per domani alle 18 in piazza De Ferrari. E mentre al centro Banchi questo pomeriggio tantissime sardine di mille colori prendono forma, dagli organizzatori.

Prima di tutto, di fronte a un appuntamento che molto probabilmente coinvolgerà migliaia di genovesi, l’appello è a non dimenticarsi dell’ambiente: “Ne approfittiamo per ricordarvi di portare un sacchetto per la vostra spazzatura: lasciamo piazza De Ferrari pulita e in ordine” scrivono.

E per chi ancora critica il movimento spontaneo cominciato con la piazza di Bologna, la replica è chiara seppur ‘poetica’: “Nonostante il segnale che le piazze stanno dando, c’è ancora chi si ostina nel tentativo di semplificare e dividere, di opinare senza partecipare. Potrà essere detto di tutto, ma le sardine nuotano in acque meno superficiali – scrivono –

Il mare è molto profondo e nella profondità c’è maggiore libertà. Armiamoci di lanterna e rimaniamo vigili. Lassù c’è molta luce, ma è anche più facile abboccare.

