Domani Mattarella a Genova, incontrerà anche Toti per fare il punto sul maltempo

Genova. Sarà a Genova domani il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite del congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati. Il capo dello Stato, prima del suo appuntamento alle 16 al teatro Carlo Felice, incontrerà il presidente della Regione Giovanni Toti per fare il punto sui danni causati dal maltempo.

Lo rivela lo stesso governatore. “Ringrazio il Presidente – dice Toti – e spero che il nostro colloquio e il suo intervento possa smuovere la sensibilità del governo non solo sull’oggi ma sulla programmazione e sull’attenzione alla costituzione di una Piattaforma Liguria”.

Tanti i temi sul tavolo dell’Anm in un momento cruciale per la magistratura, dalla legittimazione stessa del potere giudiziario alla sua terzietà e indipendenza, dalle prospettive di riforma al populismo, al rapporto tra magistratura e informazione. Il congresso comincerà alle 16 di venerdì per terminare sabato mattina. Il programma prevede due giorni di dibattiti, interventi e tavole rotonde.

