Domani arriva in porto a Genova Msc Grandiosa

Genova. In arrivo a Genova per MSC Grandiosa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere fresca di battesimo, per la prima volta. Attracco domani mattina, resterà in porto fino a sabato.

“MSC Grandiosa è una delle navi più avanzate dal punto di vista ambientale e testimonia ancora una volta il grande impegno della Compagnia sulla sostenibilità ambientale, dopo il recente annuncio che dal 1° gennaio 2020 sarà la prima compagnia di crociera al mondo ad essere a impatto zero per le emissioni di CO2”, scrive in una nota Msc.

A bordo della nave, che può ospitare fino a 6.334 ospiti, oltre alla cerimonia del “Maiden Call” con le autorità del territorio, si terrà un evento speciale dedicato ad oltre 2.000 agenti di viaggio e tour operator provenienti da tutta Italia per celebrare la prima toccata nel porto e per condividere con loro le strategie messe in atto dalla Compagnia per la riduzione dell’impatto ambientale.