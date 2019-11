Disability Pride Senegal: una sfida per l’inclusione. Il convegno al Cap di San Benigno

Genova. Dal 2016 è nato a Roma l’evento Disability Pride Italia, in coordinamento con New York e Brighton per sensibilizzare l’opinione pubblica sui maggiori problemi delle persone diversamente abili e, allo stesso tempo, di cambiare il concetto di disabilità generalmente diffuso.

L’ultimo 14 luglio c’è stato il primo evento di questo tipo in Africa, a Dakar, grazie all’associazione Disability Pride Senegal

La giornata rappresenterà un’importante occasione di condivisione del I° Disability Pride in Senegal, di conoscere le future azioni e di poter esplorare potenziali collaborazioni con altre organizzazioni genovesi operanti nel settore.

h 17.15_”Disability Pride Italia” con Aimone Spinola, Organizzatore del Disability Pride Italia

h 17.30_”L’esperienza del I° Disability Pride in Senegal” con Gueye Cheikh Ahmed Tidiane, Presidente dell’Associazione Disability Pride Senegal

h 17.50 “Una nuova idea di mobilità” con Dario Dongo, Presidente dell’Associazione Égalité

h 18.10_proiezione del video “Pape”

h 18.30_aperitivo senegalese e conclusioni

Evento realizzato e organizzato da Disability Pride Senegal, in collaborazione con Unione Immigrati senegalesi onlus e con il Patrocinio di Consulat de la République du Sénégal à Gênes.