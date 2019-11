Di Negro e Granarolo, una mattina senz’acqua per lavori urgenti su un tubo. I dettagli dell’interruzione

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori urgenti di riparazione sul tubo di Via Bartolomeo Bianco il giorno Giovedì 28 Novembre 2019 dalle ore 8:30 alle 12:30, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Vincenzo da Fiorenzuola (dal civico 6 al civ 82)

• Via della Chiassaiuola (dal civ 80 al civ 83)

• Via Bartolomeo Bianco

• Via Caduti senza Croce

• Via Marzabotto

• Via San Marino

• Via Mura di Granarolo

• Via al Forte Tenaglia

• Via delle Mura di porta murata

• Via Ferrara

• Via Bologna (dal civ 32 al civ 40)

• Via Pomposa

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente