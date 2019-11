Curzio Ghezzani vince il limitato 3.2 al TC La Superba

Genova. È un periodo magico per Curzio Ghezzani, che a 47 anni sta vivendo una seconda giovinezza, e, dopo il successo nel limitato 3.1 al TC Baiardo, ha firmato doppietta andando a vincere il torneo limitato 3.2 al TC La Superba di Pegli.

Ghezzani in finale ha avuto la meglio con un duplice 6/1 su Merlo, dopo aver superato per 6/0 e ritiro Gambino e aver regolato 6/4 7/5 Derchi. Merlo aveva guadagnato il ticket per il match decisivo della settimana grazie alle vittorie su Zerega per 6/3 6/2 e su Cidda per 6/1 6/3.

Buono il livello tecnico del torneo coordinato da Federico Lavezzaro, così come il numero di partecipanti.