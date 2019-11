Crevari, la strada sprofonda dopo la pioggia. Traffico interdetto, linea bus sospesa

Genova. Dopo le abbondanti piogge delle ore scorse, continuano a manifestarsi le criticità di tenuta idrogeologica del nostro territorio: sono le strada ad essere le più colpite, spesso dovendo “gestire” flussi e accumuli.

E’ il caso di strada nuova di Crevari, la cui sede stradale è letteralmente sprofondata, a casa, probabilmente dello slavamento dei riempimento causato da flussi d’acqua non gestiti da incanalamenti o fuori controllo.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno assicurando la sicurezza della zona, mentre la circolazione al momento è interdetta. Anche la linea Amt 96 non passa: il disagio per gli abitanti è enorme, essendo quella strada l’unica carrabile per il piccolo paese dell’estremo ponente genovese.