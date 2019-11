Crepa preoccupante in via Milano, i cittadini: “Si sta allargando a vista d’occhio”

Genova. Si è formata prima dell’estate e secondo i cittadini che hanno denunciato la cosa al municipio Centro Ovest si è dilatata a vista d’occhio. Centimetri, ma tant’è. Stiamo parlando della crepa che campeggia da tempo sull’asfalto di via Milano, all’altezza del semaforo in fondo a via Venezia, in prossimità delle strisce pedonali.

Le segnalazioni si sono moltiplicate, con foto e video, anche sui social network, sui gruppi di quartiere e non solo. E oggi sono sbarcate, attraverso un’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Luca Pirondini (M5S) in consiglio comunale.

All’interrogazione ha risposto l’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi: “Per quanto riguarda la crepa nei pressi di via Milano è una situazione che avevamo già deciso di inserire negli accordi quadro, ma dobbiamo intervenire il prima possibile perché va messa a posto molto velocemente”.