Genova. Via Carcassi chiusa all’Acquasola, in pieno centro città, per una crepa sul muraglione alla base della spianata del parco.

Le piogge incessanti di oggi hanno provocato una perdita d’acqua dal muro in pietra verso la via sottostante, che si è allagata (vedi foto).

La strada è stata chiusa dalla polizia locale a partire da via Santi Giacomo e Filippo per permettere di mettere in sicurezza l’area e di effettuare un sopralluogo tecnico sullo stato del muraglione.