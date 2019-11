Countdown per Natale e a De Ferrari torna l’albero: accensione l’8 dicembre

Genova. Viene posizionato in queste ore, quando mancano 27 giorni al 25 dicembre (ma non vogliamo mettervi ansia…) il tradizionale albero di Natale che campeggerà in piazza De Ferrari fino alla fine del periodo di festa.

Domenica 8 dicembre, nel tardo pomeriggio, la cerimonia di accensione. Anche quest’anno, l’albero è stato donato alla città dal parco naturale regionale dell’Aveto. L’abete, alto 20 metri, proviene da una foresta a gestione responsabile del parco e il suo taglio deriva da operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di un’area protetta.

L’accensione sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative. Tra queste il corteo storico in occasione del ritorno del mercatino di San Nicola.