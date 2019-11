Corso gratuito di bar operator rivolto a giovani disoccupati, ultimi giorni per iscriversi

Lavagna. Scadono alle ore 12 del 22 novembre le iscrizioni per partecipare al corso gratuito per bar operator, finanziato dalla Regione attraverso il Fondo Sociale Europeo, per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati ed inoccupati. Il corso si svolgerà presso la sede dell’Accademia del Turismo a Lavagna e presso il Leoni Training Lab a Chiavari.

Il corso mira a fornire competenze nelle tecniche di miscelazione moderne, servizio di sala con le diverse tipologie di mise en place e capacità di accoglienza dell’ospite, tramite un percorso basato sulla comunicazione verbale e non verbale per garantire una maggiore efficienza e professionalità.

Il percorso prevede formazione professionale, attività di career counseling orientamento al percorso integrato, tirocini di inserimento lavorativo e work experience, percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo, percorsi di orientamento all’autoimpiego e alla creazione di impresa e infine incentivi all’occupazione rivolti alle aziende che assumeranno i giovani formati.

Per informazioni cliccare qui.