Genova. Le pareti erbose sono letteralmente colate sul selciato, staccandosi completamente dalla collinetta artificiale che divide l’area dalla strada Guido Rossa, obbligando l’intervento di rimozione di una buona fetta di terreno.

E’ successo presso il Giardino Lineare di Cornigliano, inaugurato il 22 ottobre scorso, è cioè un mese fa: le abbondanti piogge di questi giorni hanno letteralmente sciolto il manto erboso installato sulle pendici dell’area, che è quindi collassato a terra.

Questa mattina l’intervento riparatore della ditta che lo ha costruito, incaricata, per contratto, della manutenzione per i prossimi due anni: la terra franata è stata rimossa, lasciando la cicatrice prima della sostituzione definitiva.

Questo episodio non è il primo per i giardini appena inaugurati: già due settimane fa, sempre dopo una pioggia particolarmente abbondante, si era verificato un distaccamento simile, anche in questo caso arginato con le medesime modalità. In poche settimane di vita, quindi, il giardino, da molti indicato come simbolo della rinascita del quartiere, ha già molte cicatrici. E le piogge non sono ancora finite.

(Foto: Cornigliano la Rinascita)