Genova. È stata finalmente ripulita piazza Battelli a Cornigliano, negli scorsi mesi ostaggio del degrado. Stamattina gli operai di Amiu sono intervenuti per rimuovere veicoli abbandonati, rifiuti ingombranti, spazzatura di vario genere.

Il caso era stato denunciato sui social network dagli attivisti di “Cornigliano la Rinascita”. A sollecitare le istituzioni sono stati il consigliere comunale Maurizio Amorfini e il vicepresidente del municipio Ponente, Massimo Romeo.

di 9 Galleria fotografica Degrado in piazza Battelli a Cornigliano









“Speriamo di vedere presto una piazza ridisegnata con una nuova segnaletica orizzontale e verticale ma soprattutto presidiata e non lasciata nuovamente all’abbandono”, commenta l’associazione che per prima si era attivata a segnalare le condizioni della piazza, un punto di passaggio per il giardino lineare inaugurato accanto alla strada Guido Rossa.