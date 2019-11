Convegno di Fratelli d’Italia sul volontariato, il forum del terzo settore non ci sarà: “Presenza inopportuna”

Genova. Il forum del terzo settore non andrà al convegno di questo pomeriggio alle 16 in Prefettura organizzato da Fratelli d’Italia e in particolare dal consigliere delegato alla valorizzazione del volontariato Sergio Gambino. Lo rende noto lo stesso Forum sulla sua pagina facebook:

“Negli scorsi giorni siamo stati invitati ad una iniziativa sulla riforma del terzo settore – scrivono – abbiamo inteso che fosse una iniziativa istituzionale ed alle iniziative istituzionali si va per il rispetto che alle istituzioni”.

“Purtroppo la natura dell’iniziativa non è chiara ed il fatto che siano circolate diverse versioni del volantino, come riconosciuto dal consigliere delegato, ha creato confusione – prosegue il post – e in questa confusione riteniamo inopportuna la partecipazione ad una iniziativa che appare diversa da quella a cui avevamo assicurato la presenza.

Ieri come ha raccontato Genova24 in questo articolo c’erano state polemiche rispetto a una doppia versione del volantino (con e senza il loro di Fratelli d’Italia): il consigliere Gambino aveva spiegato di non saperne nulla ma ammesso che in qualche modo un piccolo pasticcio da qualcuno era stato fatto.