Consolato turco imbrattato con vernice rossa contro Erdogan, denunciate tre ragazze

Genova. Tre donne di età compresa tra 25 e 35 anni sono state denunciate dalla Digos per l’imbrattamento con vernice rossa del portone del consolato turco in piazza De Ferrari avvenuto la notte tra il 9 e il 10 ottobre in risposta all’attacco del presidente turco Erdogan contro i curdi nel nord della Siria.

Il reato ipotizzato è danneggiamento aggravato dal fatto che si tratta di un palazzo storico appartenente al circuito dei Rolli.

Le tre ragazze, appartenenti all’area antagonista, sono state identificate grazie alle numerose telecamere della zona. Secondo quanto appreso il danno per l’edificio ammonterebbe a diverse migliaia di euro.