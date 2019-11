Con un milione di euro l’Università di Genova mette al sicuro 240 mila volumi

Genova. Un investimento attorno al milione di euro che ha permesso di mettere in sicurezza circa 240 mila volumi, su 7 mila metri lineari di scaffali “hi tech” che si chiudono ermeticamente in caso d’incendio.

L’Università di Genova inaugura la nuova sezione interdisciplinare Biblioteca di Scienze Politiche, che è stata destinata ai volumi delle Biblioteche della Scuola Politecnica, della Scuola di Scienze Umanistiche e della Scuola di Scienze Sociali.

Si tratta di una parte consistente del patrimonio bibliotecario dell’ateneo genovese, volumi spostati dalle sedi storiche, che, dopo essere stati accuratamente puliti e catalogati, saranno consultabili mediante i servizi della Biblioteca di Scienze Politiche. “Le biblioteche sono come piantare alberi – spiega il Rettore, Paolo Comanducci – si fanno pensando ai prossimi 200 anni. Il mondo sta cambiando e tutti, spesso, usiamo strumenti on line ma dentro i libri c’è la cultura dei millenni e il nostro ruolo è quello di mantenere la memoria. Avere una biblioteca di conservazione, come questa, significa garantire questo patrimonio alle prossime generazioni di studiosi”.

L’investimento, quindi, permette di rendere più sicura la biblioteca, liberare nuovi spazi fruibili per gli studenti e di mettere a disposizione volumi anche di grande valore. “Questi scaffali, modernissimi è molto sicuri sono scrigni nei quali conserviamo la nostra cultura – sottolinea Nicoletta Dacrema, Presidente del sistema bibliotecario del’Ateneo – abbiamo volumi veramente unici alcuni dei quali, come diverse riviste tedesche, difficilissime da trovare anche nel resto del mondo. Volumi che sono a disposizione di studenti, docenti, studiosi e dei cittadini che invitiamo a conoscere i nostri spazi”.