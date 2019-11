Colpita da un fulmine o spenta per precauzione: cosa è successo davvero alla Lanterna?

Genova. Oggi i genovesi più mattinieri si sono svegliati un po’ tristi e smarriti. La Lanterna, simbolo della città, era spenta. Niente faro a guidare le navi al largo, niente luci colorate sulle gloriose pareti vecchie di quasi 500 anni. La sua sagoma emergeva a fatica dal cielo ancora buio. Colpa di un fulmine o semplice misura precauzionale?

Entrambe le spiegazioni sono corrette. La sala operativa della Capitaneria di porto ha confermato che ieri sera, tra le 22 e le 23, una scarica elettrica durante la tempesta ha centrato l’edificio mettendo fuori uso l’impianto che genera il fascio luminoso. In mattinata i tecnici dell’Autorità portuale sono andati sul posto per riparare il guasto. A confermarlo sarebbe anche la foto pubblicata su Facebook da Nath Pagano, immagine che abbiamo riproposto come copertina del nostro articolo. Quella sotto, invece, è di Luigi Brizzolari.

Le luci colorate, invece, erano state spente per precauzione già dalle 20, come conferma la pagina Facebook ufficiale. La Lanterna ieri sera era vestita di blu in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del diabete promossa dalle Nazioni Unite.