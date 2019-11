Code in autostrada, altra giornata di passione in A26 (ma da Savona arriva una boccata d’aria)

Genova. Ancora una mattinata di code e disagi sulle autostrade liguri. Sempre grave la situazione della A26, dove continuano i controlli sui viadotti Fado Nord e Pecetti Sud, poco più a valle del Turchino, che comportano uno scambio di carreggiata e il restringimento a una sola corsia. Si viaggia incolonnati a passo d’uomo per tre chilometri in entrambe le direzioni.

La situazione potrebbe migliorare dal pomeriggio, quando sarà aperta finalmente una corsia sull’autostrada A6 crollata per una frana tra Savona e Altare. Molti camion in uscita dai porti di Savona e Vado, infatti, non hanno alternative se non percorrere la A10 fino a Genova e da qui procedere appunto lungo la A26 oppure la A7. La riapertura è fissata alle 11.

Code anche in A10 tra i caselli di Pegli e Aeroporto e tra il bivio A7/A12 e Bolzaneto. In città ancora critica la situazione della Valbisagno a causa dei cantieri aperti in sponda sinistra.