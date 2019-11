Cogoleto. Gianluca Grezzi mette fine alle voci che lo vorrebbero lontano da Cogoleto, rilasciando, ai microfoni di Ge24, parole ricche di rispetto e riconoscenza verso la sua società.

“Ho ricevuto alcune proposte, rimandate al mittente, perché voglio ripagare gli sforzi fatti dalla società, che mi ha messo al centro del progetto. Tutti assieme cercheremo di portare a casa più punti possibili, come minimo quelli indispensabili per tirare fuori dalle cattive acque, una squadra totalmente nuova, che sta nel contempo valorizzando i tanti giovani presenti in rosa“.

“Ho trovato una società solida, ambiziosa e molto organizzata, che non ci fa mancare niente; voglio quindi restare a lungo, per costruire e consolidare, mattone dopo mattone, una realtà che possa, un giorno, salire di categoria”.

“L’appartenenza è una esigenza che si afferma a poco a poco, che si fa più forte alla presenza di un avversario, di un obiettivo o di uno scopo”… amava ripetere il compianto cantautore, commediografo e regista teatrale italiano Giorgio Gaber… sentimenti che calzano a pennello per l’attaccante cogoletese, personaggio di una storia di vita sportiva, che ci piace raccontare.