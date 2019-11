Circuito Europeo Cadetti: Sofia Raggio sul podio a Budapest

Rapallo. Lo scorso fine settimana si è disputata a Budapest, in Ungheria, una prova del Circuito Europeo Cadetti (Under 17) riservata al fioretto.

Sofia Raggio, tesserata per il Club Scherma Rapallo, è scesa in pedana a difendere i colori azzurri ed è salita sul terzo gradino del podio nella gara a squadre assieme a Matilde Molinari e a Emma Visentin.

La squadra azzurra ha superato nell’ordine l’Austria per 45-31, la Russia per 45-36 e la seconda squadra polacca per 45-29 prima di arrendersi in semifinale alla prima squadra della Polonia e battere il Giappone nella finale per il terzo e quarto posto col punteggio di 45-22.