Chiusura A26, la Asl 3 potenzia i servizi sul territorio genovese

Genova. In considerazione delle criticità relative al tratto autostradale A26, Asl3 comunica che l’attività sul territorio della Valle Stura proseguirà regolarmente e che, contestualmente, a tutela della salute dei cittadini saranno attivate le seguenti azioni di supporto:

* Presso il Comune di Campo Ligure presenza di un’automedica del Servizio 118

* Potenziamento del servizio di Guardia Medica: dalle ore 14 di oggi il servizio sarà ininterrotto sulle 24 ore (anziché 12) (numero verde 800 893 580)

* Attivazione dalle ore 9 alle ore 14 del numero 010 849 7237 per informazioni su problematiche relative a prestazioni specialistiche già prenotate fuori zona

* Disponibilità in Valle Stura di un servizio di trasporto di pazienti con rilevanti criticità.

* Attivazione di una rete di collegamento diretta con gli MMG residenti in vallata e con i Sindaci del territorio per un costante monitoraggio della situazione da parte di ASL 3

Il Vicepresidente e Assessore regionale alla Sanità, alle Politiche Sociali e alla Sicurezza Sonia Viale conferma che per le patologie tempo-dipendenti si è resa concreta la collaborazione dei Servizi del 118 di Liguria e Piemonte verso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria.