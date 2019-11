Chiusura A26, in mattinata riaperta una corsia per senso di marcia

Genova. Entro le ore 12.00 di oggi, martedì 26 novembre 2019, riprenderà in entrambe le direzioni di marcia la circolazione sulla tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. A comunicarlo la direzione del tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, dopo l’annuncio, arrivati in serata, della chiusura della tratta per eseguire controlli su i viadotti Pecetti e Fado.

I lavori sono andati avanti tutta la notte per i tecnici di Autostrada per l’Italia, che stanno predisponendo un sorta di by pass che garantirà lo scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia nel tratto in questione.

Tutto ciò mentre proseguiranno i lavori di controllo sulle infrastrutture: l’assetto predisposto consentirà comunque l’adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri. Lo scambio sarà aperto entro le ore 12.00 di oggi, ma potrebbe arrivare anche prima.

Nel frattempo traffico in difficoltà su A10, in direzione Genova, tra Pra’ e Aeroporto, e qualche disagio sulla A7 con code a tratti tra Bolzaneto e Busalla, anche a causa dei alcuni cantieri. Conseguenze peggiori sulla provinciale 456 del Turchino.