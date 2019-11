Chiusura A26 e caos viabilità, a Genova bus e metropolitana saranno gratis. Gratuite anche le corriere Atp

Genova. “Siamo in fase di emergenza, come in guerra” hanno detto stanotte il sindaco di Genova Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti e una situazione di emergenza richiede misure straordinarie.

La prima è arrivata questa mattina: A Genova i bus Amt e la metropolitana saranno gratuiti. La decisione è stata presa in una riunione che si è tenuta questa mattina.

Queste le decisioni:

In conseguenza della situazione di estrema emergenza venutasi a creare per il traffico cittadino e metropolitano, il sindaco Marco Bucci chiede a tutti i cittadini di utilizzare il trasporto pubblico salvo casi di assoluta necessità.

A questo fine, si dispone che dalle ore 8 di martedì 26 novembre:

– l’utilizzo dell’intera rete urbana AMT (metropolitana, autobus, ascensori e funicolari, navebus, con la sola eccezione del servizio commerciale Volabus) sarà gratuito fino alla cessazione dell’emergenza;

– le frequenze sono rafforzate a 5’ minuti (punta) e 7’ (morbida) per la metropolitana e saranno rafforzate per le linee bus sugli assi di adduzione alla metropolitana stessa: Ponente (linea 1); Val Polcevera (linee 7 e 8); Val Bisagno (linee 13 e 14); Levante (linea 17).

– fino al termine dell’emergenza sarà gratuito anche il servizio delle linee ATP nella Valle Stura, che sarà raddoppiato nelle ore di punta.