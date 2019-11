Chiusura A26 e allerta: le disposizioni per il trasporto degli studenti della Valle Stura

Genova. Oltre alla soluzione del treno, valida soprattutto per gli studenti della Valle Stura residenti nei Comuni serviti dalle stazioni, permane l’opzione del trasporto su autobus Apt, scelto quest’anno da 120 studenti delle scuole superiori: il percorso sarò effettuato via Turchino con capolinea Voltri Fs (salvo diversa comunicazione) con prosecuzione in direzione Genova tramite i servizi Trenitalia e Amt.

Per questa opzione è stato incrementato il servizio: alle corse in partenza dal capolinea di Masone alle 6.30, 6.40, 7.11 è stata aggiunta una corsa alle ore 6.15.

Per quanto riguarda la soluzione via ferrovia, il treno in partenza da Campoligure alle 6.41 sarà servito con gli l’autobus in partenza da Masone Isolazza alle 6.15 e 6.24 ma con un monitoraggio dei flussi e l’impegno di Atp – assunto durante la riunione con gli assessori Ilaria Cavo e Gianni Berrino – di implementare il numero dei mezzi in servizio nel caso aumentasse il numero dei passeggeri.

Su richiesta degli assessori è stato anche raggiunto l’accordo per collegare il centro operativo di ATP con le segnalazioni provenienti dal Crm (sala operativa di Trenitalia) in modo che gli autisti possano essere avvisati in tempo reale dell’eventuale ritardo dei treni e aspettare gli studenti che rientrano da scuola con il treno (e i passeggeri in generale) evitando che perdano la coincidenza sulle corse del ritorno a casa.

Alla riunione odierna hanno partecipato Carlo Malerba per ATP e Sandro Clavarino per la direzione scolastica