Chiusura A26, Bucci: “Ci sarà un’emergenza, puntiamo su corsie per merci e potenziamento treni e bus”

Genova. “Da domattina ci aspettiamo una situazione di emergenza per il traffico in città, abbiamo deciso una serie di misure con la premessa che potranno essere di giorno in giorno modificate a seconda di come evolveranno”. Marco Bucci, sindaco di Genova, presenta a grandi linee le strategie che saranno messe in atto per fare fronte, a partire dalla mattina di martedì 26 novembre, alla chiusura della autostrada A26.

Grondamare. “Prevediamo che il grosso della circolazione sarà ovviamente tra il casello di Genova Aeroporto e il casello di Genova Sampierdarena – spiega Bucci – quindi dobbiamo trovare sistemi per separare più possibile flussi merci e privati. Su lungomare Canepa avremo una corsia per ogni senso di marcia dedicata ai mezzi pesanti, ci saranno pattuglie della polizia locale che effettueranno la separazione dei due traffici, oltre naturalmente alla viabilità portuale”.

A7 e autoparchi. Sulla A7 ci saranno pattuglie della polizia stradale per regolare il traffico di mezzi pesanti e scandire il passaggio in caso di necessità, come accade per esempio in caso di nevicate. Viste le probabili lunghe attese saranno allestite due

aree di parcheggio per i mezzi pesanti, una presso l’ex Ilva e l’altra presso calata Bettolo”.

Trasporto pubblico. “Puntiamo a un’intensificazione del servizio dei bus Amt e della metropolitana, abbiamo chiesto a Trenitalia di fare lo stesso con le linee urbane tra Voltri e Nervi e in Valpolcevera oltre che sulla linea per Ovada. Chiedo a tutti i cittadini genovesi di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico e vedremo cosa possiamo fare per facilitare questo utilizzo con Amt, domattina avremo riunione alle 7e30”.