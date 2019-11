Chiude il bar Tonitto in piazza Dante, al suo posto arriva una hamburgeria

Genova. Saracinesche abbassate, stoviglie impilate, scatoloni pronti per il trasloco. Il centro dice addio a un altro storico marchio della ristorazione: dal 1° novembre è chiuso il bar Tonitto sotto i portici di piazza Dante, all’angolo con via D’Annunzio.

Al posto di Tonitto aprirà ‘La Moucca’, hamburgeria che da pochi anni ha aperto in piazza della Vittoria e che ora si appresta a sbarcare nel cuore della city.

Cinque in tutto i dipendenti, il cui futuro è ancora in parte incerto: uno di loro ha raggiunto l’età per la pensione, due hanno trovato una ricollocazione altrove mentre gli altri risultano al momento licenziati e quindi disoccupati.