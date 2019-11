Chiavari, ruba una borsa da 3 mila euro. Rintracciata a Milano dai carabinieri

Genova. Lo scorso 2 novembre, una pattuglia dei carabinieri era intervenuta presso un noto negozio del centro storico, che commercializza abiti ed accessori d’alta moda, perché due donne si erano rese responsabili del furto di una borsa griffata, del valore commerciale di circa 3 mila Euro.

L’immediata attivazione dei militari aveva consentito di identificare e denunciare a piede libero una genovese e una cittadina peruviana di trent’anni residente a Milano che, distraendo abilmente la commessa, ed acquistando beni per un valore di circa 100 Euro, aveva permesso ad una complice, di impadronirsi della borsa e di dileguarsi a piedi per le vie del centro storico.

L’identificazione della cittadina peruviana ha, però, consentito di avviare rapidi quanto proficui accertamenti che hanno portato ad identificare, quale possibile autrice del furto, una seconda donna, anch’essa trentenne ed anch’essa di origini peruviane.

L’attività investigativa si è quindi spostata nell’hinterland milanese, in particolare nella zona di Cinisello Balsamo, con servizi di osservazione e pedinamento svolti in cooperazione con i Carabinieri della locale Stazione, che hanno consentito, dapprima, di individuare l’abitazione dei genitori della donna, quindi di apprendere che la stessa lavorava quale badante a Milano, quindi di individuare e fermare questa mattina la sospettata.

La stessa, oltre ad essere stata denunciata per il furto perpetrato a Chiavari, è stata anche tratta in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso in precedenza dal Tribunale di Monza, dovendo scontare oltre tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio. Inoltre, nelle fasi che hanno preceduto l’arresto, è stata anche recuperata la borsa rubata a Chiavari che è già stata restituita agli aventi diritto