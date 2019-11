Chiavari, riaperto l’accesso al ponte della Maddalena

Chiavari. E’ stato riaperto l’accesso allo storico ponte della Maddalena che collega Chiavari a Lavagna.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Chiavari.

“Dopo la chiusura dell’accesso chiavarese al ponte della Maddalena, l’amministrazione comunale – si legge in una nota – in accordo con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Genova, ha predisposto nei mesi scorsi tutte le operazioni necessarie per la messa in sicurezza dello stesso.