Chi ha visto Francesco? A 12 anni salta scuola e non torna a casa, avviate le ricerche

Chiavari. Ha 12 anni, ha i capelli castani e questa mattina è uscito di casa e non è andato a scuola come previsto. Si chiama Francesco Durli il ragazzino scomparso da alcune ore a Chiavari.

L’adolescente frequenta la media Della Torre di via Rivarola dove oggi, appunto, non è stato visto da compagni e insegnanti. Nel momento in cui non ha fatto ritorno a casa è scattato l’allarme.

Delle ricerche, lanciate dai genitori anche attraverso i social network, si stanno occupando i carabinieri di Chiavari. Alcuni testimoni lo avrebbero visto prendere un treno in direzione della Spezia, ma la notizia non è stata confermata dalle forze dell’ordine.

Francesco Durli è un ragazzino sportivo, attivo nel Judo, anche la sua società si è mobilitata per diffondere i messaggi di ricerca. Questa mattina indossava jeans e un giaccone verde militare.