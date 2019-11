Centro storico, ruba il cellulare a un passante: arrestato

Genova. Ha sfilato il telefono dalla borsa di un uomo in via delle Vigne in centro storico, ma è stato notato da una passante e arrestato poco dopo.

E’ successo ieri pomeriggio. A notare quanto accaduto una ragazza che ha avvertito i poliziotti che stavano pattugliando la zona. Dopo aver sentito il racconto della vittima gli agenti si sono messi sulle tracce dei due uomini indicati come ladri: addosso a uno di loro è stato trovato il cellulare.

Il 26enne, irregolare sul territorio e con precedenti specifici, è stato arrestato.