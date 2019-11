Centro storico, fermano un anziano per strada e gli rubano il cellulare: arrestati

Genova. La polizia ha arrestato la notte scorsa un marocchino di 43 anni e un tunisino di 20 anni, entrambi con svariati precedenti penali, per il reato di furto aggravato in concorso.

I due hanno preso di mira un anziano genovese nel centro storico fermandolo in strada per poi strappargli di mano il cellulare. Ma proprio in quel momento è passata una volante della Questura che ha immediatamente bloccato i due ladri trovati con il telefono in mano.

Per fortuna la vittima non ha riportato nessun danno fisico ma solo tanta paura.