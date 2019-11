Centro storico, doppia rapina notturna. Polizia rintraccia e arresta due ragazzi

Genova. La polizia di stato ha tratto in arresto due uomini, rispettivamente di 24 e 19 anni, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora e gravati da precedenti penali.

Il provvedimento restrittivo è stato adottato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova per duplice rapina aggravata in concorso. In particolare, le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere, a carico dei predetti, gravi elementi di responsabilità in relazione a due rapine in strada commesse nella notte del 29 ottobre in centro storico.

Il primo episodio si è verificato via San Luca intorno alle ore 01:25, quando, dopo aver avvicinato con un pretesto un coetaneo, i due pregiudicati lo trascinavano a terra e lo colpivano ripetutamente con calci e pugni, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, e impossessandosi del suo smartphone e di 50 euro in contanti, per poi darsi a precipitosa fuga.

Meno di un’ora dopo, alle ore 02:20 circa, in via Cairoli, i rapinatori entravano nuovamente in azione con modalità del tutto analoghe, sottraendo lo zaino ad un uomo di 46 anni, che all’esito dell’aggressione riportava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

I due indagati sono stati rintracciati ieri in un appartamento in zona Lagaccio, dove avevano trovato rifugio. Una volta identificati sono stati tradotti in carcere.