Cellulare esplode e prende fuoco, paura sul treno regionale per Genova

Spotorno. Attimi di preoccupazione questa mattina qualche minuto dopo le 11.15 su un treno in stazione a Spotorno. Si tratta del regionale veloce 11345, partito da Ventimiglia alle 9.57 e diretto a Genova Brignole, su cui è scattato l’impianto antincendio.

Le persone sono state fatte scendere dal convoglio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

A dare origine all’episodio è stata in realtà l’esplosione di un cellulare, che ha fatto scattare l’impianto antincendio mentre il proprietario tentava di portarlo in bagno per metterlo sotto l’acqua.