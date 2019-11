Carignano, chiusa via Fiodor per timore che crolli la strada

Genova. La polizia locale ha disposto la chiusura di via Fiodor nel quartiere di Carignano.

Il problema riguarda un cantiere in corso con uno scavo che al momento non può essere messo in sicurezza. Il timore è che lo scavo aperto possa far crollare parte del manto stradale adiacente.

La chiusura è stata disposta in via precauzionale