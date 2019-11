Chiavari. Un capriolo, un esemplare di maschio adulto, questa notte si è smarrito, probabilmente a causa del forte maltempo, tra fulmini e tuoni, finendo nell’abitato urbano di Chiavari.

La sua corsa forsennata, di cui il video di un avvistamento sulle alture, dettata dal panico di trovarsi in un luogo sconosciuto, purtroppo è terminata sull’asfalto: una vettura, infatti, lo ha investito inavvertitamente in corso Garibaldi, in pieno centro, verso le 8,30.

Foto 2 di 2



La bestiola, soccorsa da alcuni passanti e poi assistita da personale specializzato, ha ricevuto le cure del caso, ma le sue condizioni non si sono mostrate buone e sarebbe in pericolo di vita.