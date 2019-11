Cantieri, bel tempo e shopping a Serravalle: code sulle autostrade della Liguria

Genova. Nessun esodo verso il mare o la montagna ma il ponte di Ognissanti è comunque all’insegna del traffico intenso sulle autostrade liguri. In mattinata si segnalano lunghe code sull’autostrada A7 Genova-Milano.

Colpa di un cantiere che ha generato un serpentone di 5 chilometri in direzione Milano tra Bolzaneto e Busalla, e 2 chilometri in direzione Genova a partire da Ronco Scrivia. Complici di sicuro la voglia di passare una bella giornata in Liguria visto il bel tempo, e d’altra parte probabilmente la corsa allo shopping verso Serravalle.

Sulla fascia costiera invece code per traffico intenso in A12 tra Genova Nervi e Recco.

Photo credits Facebook Giulia Cao Biancheri (Viabilità Genova)