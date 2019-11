Genova. Il Campomorone sotto di una rete, ribalta il risultato, superando il centrocampo dei top player (Moretti, Compagnone, Cotellessa) del Busalla.

Moreno Curabba, rientrato in campo, a cinque minuti dal termine, esalta la vittoria della matricola terribile.

“Gara difficile, loro sono partiti forte, con tanta qualità in mezzo al campo e davanti… però siamo riusciti, dopo essere andati in svantaggio, a recuperare due volte il risultato, ed infine a portare a casa un successo importante – attacca il bomber – siamo stati compatti e ordinati in qualsiasi momento della gara. Sono tornato nuovamente a disposizione del mister, giocando gli ultimi cinque minuti per aiutare i miei compagni a vincere il match, sono contento per i miei compagni che hanno giocato da grande squadra”.