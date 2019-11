Rabbia, dispiacere ed incredulità. Questo il bilancio di Campomorone Ladies – Azalee, una partita dominata in lungo e in largo dalle genovesi che, però finisce in favore delle varesotte grazie ad episodi incredibili. Le biancoblù vanno agevolmente sul 2-1 grazie alla doppietta di Nietante ed alla rete di Magatti che tiene in vita le lombarde. Un errore di Denevi che rimette la palla addosso a Vischi, consente all’attaccante avversaria di calciare a botta sicura per il pareggio.

Poco dopo l’incredibile sorpasso delle ospiti è un cross sbagliato di Brazzarola che diventa un campanile beffardo in grado di battere il portiere del Campomorone. Dei episodi, ma non solo perché Nietante ha avuto la palla per il pareggio con il portiere avversario ormai a terra, ma ha calciato incredibilmente fuori. Insomma una giornata da dimenticare in fretta per una squadra che sta offrendo comunque un ottimo gioco e buonissime sensazioni, ma che ha necessità di dare continuità al proprio rendimento.