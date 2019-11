Campionato della Lanterna, la settima edizione è andata in archivio

Genova. Si è concluso il 7° Campionato della Lanterna, manifestazione a cura del CN Marina Genova con la collaborazione e il supporto di Marina Genova Resort, LNI Genova Sestri, CN Ilva, ASPN Enel, CN Mandraccio, ANSD, CN Rume Asper.

Domenica 10 novembre è andata in scena una regata costiera di circa 9 miglia, disputata con vento fresco da Nord a impegnare gli equipaggi nella ricerca della massima velocità. Partenza puntuale, orchestrata da un ottimo Comitato di Regata, con le barche che si involano sul primo lato mure a sinistra con vento crescente che scende sul mare dalla Valle Polcevera.

Passa primo sulla boa Just a Joke, l’A35 di Tosi che dovrà poi cedere il passo a un irraggiungibile Me Gusta, il Trip40 di Bonaldo, che taglierà primo in reale.

Ma la zampata vincente nella classifica overall Regata è di Indiana II, che con una regata al top sopravanza tutti in compensato.

Tra i Gran Crociera si impone Magia, Elan 40 di Pinasi, che si aggiudica il rinnovato duello con Blues, Gran Soleil 40 di Maglione. Splendida la vittoria di Landfall ITA357 dei fratelli Moretti tra i J24, che regola Just a Joke di Buffa e Jaws di Mori ed Evarini.

In una serata dal sapore invernale, il calore di una grande partecipazione e l’entusiasmo degli equipaggi riscaldano la premiazione, con un’atmosfera da grandi occasioni. Trionfano Me Gusta in categoria Regata, Magia nei Gran Crociera, Just a Joke tra i J24 e ancora Just a Joke, ma l’A35, tra gli IRC.

Un’edizione fantastica, con sette regate valide su sette disputate, meteo favorevole e tanto divertimento per tutti; una vera prova di maturità per un Campionato della Lanterna che non smette di emozionare e di regalare sempre nuova passione per la vela a chi di passione fa la sua ragione dell’andar per mare.

Clicca qui per consultare la classifica Regata.

Clicca qui per consultare la classifica Gran Crociera.

Clicca qui per consultare la classifica IRC.

Clicca qui per consultare la classifica J24.

L’appuntamento con il team del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto è per settembre 2020.