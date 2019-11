Campasso, l’acqua fa tracimare il rio Pellegrini

Genova. Le piogge intense delle ultime ore hanno portato alla tracimazione di una vasca alta circa due metri che convoglia l’acqua del rio Pellegrini, che dalla collina di Belvedere scende fino al quartiere del Campasso a Sampierdarena.

“Durante l’estate, attraverso numerose segnalazioni, siamo riusciti ad ottenere lo sfalcio dell’erba e degli arbusti presenti lungo il rio. Purtroppo non sono stati rimossi la maggior parte dei sedimenti che, nelle ultime giornate, hanno portato lo scolmatore del rio a non essere più in grado di adempiere all’adeguato scorrimento della grossa mole d’acqua”, segnalano dall’opposizione in municipio Centro Ovest Amedeo Lucia (Pd) e Mariano Passeri (Leu) segnalando come i cittadini della zona siano stati “abbandonati” a presidiare la situazione senza pattuglie della municipale o protezione civile.

Lo straripamento, o per meglio dire tracimazione, non ha comportato danni particolari o allagamenti di strutture ma la strada è stata invasa da acqua fangosa. Il consigliere delegato del Comune di Genova Sergio Gambino ha spiegato che la protezione civile è intervenuta per due volte nella zona, che la polizia locale è stata presente per diverse ore della mattinata, fino a quando le piogge non sono cessate.