Chiavari. Paura ma nessun ferito intorno alle 12.30 sull’autostrada A12, dove un camion che trasportava cellulosa ha preso fuoco nel tratto tra Chiavari e Lavagna in direzione Livorno

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, con l’appoggio dell’autobotte. Il rogo è partito dallo pneumatico, andato in fiamme probabilmente per il surriscaldamento di un freno. L’incendio si è poi esteso al telone del carico, coinvolgendo solo in superficie il carico di cellulosa.

L’intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni.