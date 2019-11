Cambiamo, conto alla rovescia a Genova per la prima convention nazionale di Toti

Genova. Conto alla rovescia per la convention nazionale di Cambiamo!, il movimento politico fondato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Due giorni di lavoro e confronto sulle più importanti tematiche del Paese, il 23 e 24 novembre alla Fiera di Genova, padiglione Jean Nouvel.

I lavori si apriranno sabato mattina alle 9.30 con gli Stati Generali della Liguria: approfondimenti tematici con amministratori, categorie economiche, organizzazioni sindacali e rappresentanti del mondo del lavoro e della società civile.

Dopo il focus sulla Liguria, nel pomeriggio a partire dalle 14, inizierà la convention “Sulla rotta giusta – Cambiamo la politica”. Si attendono circa mille partecipanti: a Genova, per l’evento, sono stati prenotati oltre 600 posti letto negli hotel. Quasi 400, tra senatori, deputati, sindaci e amministratori, i partecipanti che hanno già aderito al movimento. 22 i tavoli di approfondimento, divisi in sei macro aree, in cui si affronteranno tutte le principali tematiche di interesse nazionale: dal lavoro alla formazione, dalle infrastrutture all’ambiente, dalla sicurezza alla giustizia, dalla famiglia ai giovani.

Ogni tavolo di lavoro sarà gestito da un responsabile e tutti i partecipanti alla convention potranno unirsi al dibattito, portando idee e partecipando attivamente alla discussione. Al termine, i referenti dei tavoli presenteranno sul palco gli esiti dei dibattiti per le differenti aree tematiche, esponendo le proposte e gli studi emersi che potranno diventare parte costituente del programma di Cambiamo!.

Seguirà la presentazione, da parte del presidente Toti e del sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, della prima “case history” della convention dedicata a ponte Morandi, con testimonianze e contributi a più di un anno dal crollo del viadotto sul Polcevera.

La giornata terminerà con le conclusioni del presidente Giovanni Toti.

I lavori riprenderanno domenica mattina alle 9.30 quando Toti salirà sul palco per presentare il suo movimento. La parola, poi, passerà agli amministratori di Cambiamo! che porteranno le istanze e le proposte dei loro territori. Le testimonianze saranno intervallate da altre due “case history”: una dedicata alla Protezione civile regionale, riconosciuta come un’eccellenza a livello nazionale, l’altra incentrata sul grande lavoro fatto per la ricostruzione in tempi record della strada di Portofino, distrutta dalla mareggiata dell’ottobre 2018. La convention si chiuderà intorno alle 13.30 con il discorso conclusivo del presidente Giovanni Toti.