Genova. Uno smottamento ha interessato questa mattina una strada sulle alture di San Fruttuoso, mettendo a rischio un paio di autovetture parcheggiate.

Si tratta di una piazzola in via Camaldoli, poco sopra il forte di Santa Tecla, che non ha retto la troppa acqua caduta incessantemente in queste ore: sotto il peso delle macchine, il fondo ha ceduto nella scarpata sottostante.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che grazie a funi di traino hanno messo in salvo le macchine. “E’ successo nel giro di pochi istanti – racconta uno dei proprietari – un vicino mi ha avvertito che si stava muovendo qualcosa, e il tempo di scendere è ho trovato l’auto con le ruote nel vuoto”.