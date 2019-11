Genova. Il giudice sportivo, per quanto concerne il girone A della Serie D, ha squalificato dieci calciatori e tre allenatori ed ha multato una società.

Claudio Mosagna, Lorenzo Cecchi (Chieri), Alex Gagliardini (Sanremese), Riccardo Armato (Bra), Daniele De Martino (Fezzanese), Cristian Queirolo (Lavagnese), Mirko Lazzarini (Real Forte Querceta), Mauro Redaelli (Vado), Federico Brusacà (Ghivizzano Borgoamozzano) e Nicola Ghini (Prato) dovranno saltare la prossima partita.

Paolo Chiodetti, allenatore della Fezzanese, è stato squalificato per tre giornate in quanto “allontanato per avere profferito espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale, mentre abbandonava il terreno di gioco rivolgeva gesto ed espressione minacciosa nei confronti di un assistente arbitrale”.

Nicola Ascoli, allenatore della Sanremese, è stato squalificato per due gare perché “allontanato per somma di ammonizioni, a seguito di reiterata protesta, alla notifica del provvedimento, rivolgeva gesto irridente”.

Squalificato per una partita Davide Bellotto, allenatore del Chieri, “per doppia ammonizione”.

Ammenda di 100 euro al Prato “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) nel settore loro riservato”.

La classifica marcatori dopo 10 giornate.

9 reti: Lucatti (Ghivizzano Borgoamozzano)

7 reti: Sorrentino (Caronnese), Melandri (Chieri)

6 reti: Tripoli (Savona)

5 reti: Corno (Caronnese), Grassi (Seravezza Pozzi), Di Lernia (Casale), Casolla (Bra), Fofana (Prato)

4 reti: Scalzi (Sanremese), Di Paola (Real Forte Querceta), Ravasi (Borgosesia), Addiego Mobilio (Fezzanese), Tomi (Prato), Romani, Mitta (Fossano), Coccolo (Casale)

3 reti: Avellino (Lavagnese), Granaiola (Seravezza Pozzi), Scaringella (Caronnese), Cruciani (Lucchese), Guidi (Real Forte Querceta), Falchini (Real Forte Querceta), Varano (Chieri), Chiarabini (Ligorna), Diallo (Fezzanese), Colombi (Sanremese)

2 reti: Cantatore, Dell’Amico (Fezzanese), Gatti (Verbania), Giovannini (Savona), Yeboah Johnson (Chieri), Solinas (Ghivizzano Borgoamozzano), E. Oneto, Perasso (Lavagnese), Alessi, D’Antoni (Vado), Kacorri (Ligorna), Castelletto, Matera, Muzzi (Borgosesia), Galvagno, Sangare (Fossano), Doveri (Real Forte Querceta), Demontis (Sanremese), A. Buglio (Casale), Kouassi, Cellini (Prato), Benassi (Lucchese)

1 rete: Gulli, Capotos, Mancini, Corsini (Ligorna), Cosentino, Tanasa (Caronnese), Panzani, Ibe, Bellini, Sadouk (Verbania), Meucci, Remorini, Nannelli, Falomi, Vignali (Lucchese), Frugoli, Bongiorni, Nannipieri (Seravezza Pozzi), Sarr, Tuzza, Armato (Bra), Ferrandino (Borgosesia), Barcellona, De Riggi, Cecchi, Sbordone, Della Valle (Chieri), Lo Bosco, Spinosa, Gagliardini (Sanremese), Lazzarini (Real Forte Querceta), Aprile, Marin, Benedetti, Borgia, Fomov (Ghivizzano Borgoamozzano), Zavatto, Valente (Fezzanese), Castaldo, Donaggio, Fossati, Gagliardi (Vado), Vita, D’Ambrosio, Ghinassi, Albani, Disabato (Savona), G. Basso, Alluci, Hadj Katim, Righetti (Lavagnese), Regoli, Diarrassouba, Diana, Gentili (Prato), Mair, Mullici, Poesio (Casale), Giraudo (Fossano)

Autoreti: 1 Todisco (pro Vado), Benedetto, Di Vittorio (pro Caronnese), Danovaro (pro Borgosesia)